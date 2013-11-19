Массовая драка студентов в Харькове: их разогнал "Беркут"

В Харькове 18 ноября произошла массовая драка с участием иностранных студентов. "Беркут" разогнал участников драки.

По информации ЦОС ГУМВД Украины в Харьковской области, на место происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы, наряды патрульной службы, ГАИ и спецподразделения милиции "Беркут", сообщает lenta.kharkiv.ua.

Правоохранители установили, что между двумя студентами и неизвестными лицами произошел конфликт, который впоследствии перешел в драку. Один из жителей студенческого общежития позвал на помощь своих товарищей. В результате на улице вблизи общежития собралось около 100 человек.

Как отмечается в сообщении, благодаря своевременному реагированию работников милиции на сообщение, ситуацию удалось быстро локализовать. С участниками конфликта была проведена соответствующая профилактическая беседа, и они спокойно разошлись по своим делам. Одному студенту была оказана медицинская помощь.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь правоохранители проводят все необходимые процессуальные мероприятия.

Это событие активно комментировали харьковчане на форуме.

"Вечером возле ЦПТО №1 на Восточном "Беркут" и куча молодежи кавказской национальности, какая-то потасовка", – пишет очевидец.

"Был там в районе 24.00, таки есть движение: машин 20-25 милиции и "Беркут", с калашами, в брониках, касках висят возле общаг. Еще видел 5-6 машин, которые кружат по району. Несколько групп, человек по 30 носятся по району в спортивных костюмах, немного агресивно настроены, по виду узбеки", – отмечает chigivara.

Напомним, 5 сентября, в Харькове перед матчем "Металлист" - "Динамо" произошла массовая драка фанатов двух команд.



В драке, которая произошла на одной из улиц города, участвовало примерно 60 человек. Болельщики дрались на тротуаре и на проезжей части. Драка прекратилась после приезда милиции.

фото: lenta.kharkiv.ua.