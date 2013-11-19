В Одессе потоп из-за прорыва водопровода: опубликованы фото и видео

В Одессе потоки воды затопили Люстдорфскую дорогу – залиты все шесть полос автотрассы, трамвайные пути и дворы частных домов.

Об этом сообщает "Думская".

По предварительным данным, потоп начался из-за прорыва магистрального водопровода.

Глубина потока составляла примерно 30 см, было затруднено автомобильное движение, трамваи и троллейбусы стоят.

В свою очередь, в предприятии "Инфокс", которое обслуживает этот район, сообщили, что специалисты пытаются установить, какой именно водовод прорвало и какое количество потребителей придется отключить от водоснабжения на время ликвидации аварии.

Если повреждена магистральная труба, то без воды может остаться значительная часть Киевского района Одессы.

Напомним, как сообщал "Главред", в конце августа мощный ливень практически парализовал движение в городе, многие улицы были затоплены.

Фото: "Думская", видео: "Одесский форум"