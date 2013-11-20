ДТП на Кировоградщине: "копейка" врезалась в железобетонное сооружение: опубликованы фото

В аварии погибли два человека, еще один травмирован.
Как сообщили в ГАИ области, двигаясь по автодороге "Великая Виска - Марьяновка", водитель автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную скорость движения на закругленном участке дороги и выехал на правую обочину с последующим столкновением с железобетонной сооружением.
В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия, а две его пассажирки были доставлены в Маловисковскую больницу. В тот же день одна из них от полученных травм скончалась.
Продолжается досудебное расследование, и выясняются все обстоятельства данного дела.
Окончательные выводы о причинах ДТП можно будет сделать после результатов автомобильно-технической экспертизы.
Напомним, 18 ноября в Тернополе пьяный водитель снес остановку с тремя людьми, которые ожидали транспорта.
В результате аварии двое пострадавших, среди которых несовершеннолетняя львовянка, попали в больницу с травмами средней тяжести