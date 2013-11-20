Легендарный динамовец Ващук попал в серьезное ДТП в Киеве - СМИ

Сегодня, 20 ноября, в Киеве в ДТП попал известный футболист Владислав Ващук.

Авария произошла в Святошинском районе столицы, в 7 часов утра, сообщает УНН со ссылкой на киевское ГУ МВД Украины.

Автомобиль футболиста Toyota Camry двигался по Окружной дороге (Жулянский путепровод) в направлении улицы Трублаини. В попутном направлении двигался грузовой автомобиль Ford.

По словам собеседника издания, предварительно установлено, что футболист пытался совершить резкий маневр и обогнать грузовик справа, однако, по неустановленным причинам, маневр закончился столкновением двух автомобилей.

Больше всего пострадал автомобиль футболиста, задняя часть которого разбита вдребезги.

Сам футболист доставлен в одну из столичных больниц с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Водитель грузовика не пострадал.

Как уточняют правоохранители, Ващук жив, однако находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишут Вести.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 13 ноября Милевский на своей любимой Ferrari попал в жуткую аварию. Он потерял управление и врезался в защитный барьер. Футболист, к счастью, не пострадал, а машина превратилась в груду железа.