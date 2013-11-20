Стрельба в Луганске: на автомойке убили двух человек

Сегодня, 20 ноября, утром в Луганске совершено нападение на новую автомойку. В результате огнестрельных ранений в голову погибли два человека - администратор и автомойщик.

Сигнал об убийстве в милицию поступил в 8.10 утра, когда сотрудники автомойки утром пришли на работу и обнаружили тела, пишет irtafax.com.ua.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Ведутся следственные действия и проводятся экспертизы.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, на днях под Днепропетровском в "элитном" поселке Кировское на дне рождения ребенка произошла перестрелка между гостями.

А 14 ноября под Одессой было совершено вооруженное нападение на водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. Злоумышленники отобрали внедорожник, перед этим ранив мужчину из огнестрельного оружия.