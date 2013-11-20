Стрельба в Луганске: на автомойке убили двух человек

Администратор и автомойщик скончались от выстрелов в голову.
Сегодня, 20 ноября, утром в Луганске совершено нападение на новую автомойку. В результате огнестрельных ранений в голову погибли два человека - администратор и автомойщик.
Сигнал об убийстве в милицию поступил в 8.10 утра, когда сотрудники автомойки утром пришли на работу и обнаружили тела, пишет irtafax.com.ua.
Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Ведутся следственные действия и проводятся экспертизы.
Подробности происшествия выясняются.
Напомним, на днях под Днепропетровском в "элитном" поселке Кировское на дне рождения ребенка произошла перестрелка между гостями.
А 14 ноября под Одессой было совершено вооруженное нападение на водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. Злоумышленники отобрали внедорожник, перед этим ранив мужчину из огнестрельного оружия.