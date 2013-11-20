Опубликовано видео с места ДТП экс-динамовца Ващука

В сети появилось видео с места ДТП экс-динамовца Владислава Ващука, который попал в аварию на Окружной дороге в Киеве.

Видео опубликовало "Магнолия-ТВ".

А бывшая супруга футболиста – Маргарита Сичкарь – на свой странице в Facebook написала: "Всем кто переживает и интересуется состоянием Владислава Ващука, хочу сообщить, что его состояние средней тяжести: сломаны ребра и ушиб легкого. Руки, ноги и голова целы. Сейчас он пока еще находится в реанимации. Просьба к журналистам: не беспокоиться персонал больницы. И не обрывать мне телефон. Подробностей аварии не знаю. Выясняет милиция".

Напомним, авария произошла в Святошинском районе столицы, в 7 часов утра. Toyota Camry футболиста двигалась по Окружной дороге (Жулянский путепровод) в направлении улицы Трублаини. В попутном направлении двигался грузовой автомобиль Ford.

Экс-динамовец пытался совершить резкий маневр и обогнать грузовик справа, однако, по неустановленным причинам, маневр закончился столкновением двух автомобилей.

Больше всего пострадал автомобиль футболиста, задняя часть которого разбита вдребезги.

Сам футболист доставлен в одну из столичных больниц с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее "Главред" сообщал, что в ДТП попал экс-динамовец Артем Милевский (фото), который в Турции разбил свою красную Ferrari.

Фото, видео: MagnoliaTVChannel