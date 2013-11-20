ДТП на Закарпатье: рейсовый автобус столкнулся с грузовым, опубликованы фото

На Закарпатье в результате столкновения рейсового автобуса с грузовым микроавтобусом травмированы три человека: 33-летняя женщина-водитель, пассажир Mercedes и 35-летняя пассажирка "Икаруса".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области, авария произошла сегодня, 20 ноября, утром примерно в 11.00 на дороге между населенными пунктами Мужиево и Бене Береговского района.

По данным ведомства, рейсовый автобус "Икарус", который следовал из Ужгорода в Черновцы, столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes. Сразу же после столкновения автобус съехал в кювет. Спасатели с помощью специального оборудования освободили пострадавших, которых зажало в кабине микроавтобуса. Троих раненых доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

От сильного столкновения автобус вылетел в кювет, а корпус маршрутки Mercedes сильно помяло. Женщину-водителя, которая управляла автомобилем, пришлось вырезать из салона поврежденного транспортного средства спрецприборами. Делать это спасателям пришлось очень осторожно, ведь в результате аварии она сильно пострадала.

Также многочисленные травмы получили еще два человека. По предварительному диагнозу, у 22-летнего пассажира Mercedes диагностировали сотрясение головного мозга и вдавленную рану лобной части головы. Мужчина находится в реанимации. Потерпевшая жительница Ужгорода с рейсового автобуса с политравмами находится в травматологическом отделении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Напомним, 18 ноября на Житомирщине в Коростышевском районе микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с рейсовым автобусом Neoplan. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров микроавтобуса.

фото: ГСЧС в Закарпатской области