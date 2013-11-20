Подробности ДТП с Ващуком: водитель фуры обвинил его в аварии

Продолжает обрастать подробностями ДТП с участием экс-футболиста киевского "Динамо" Владислава Ващука.

Водитель грузовика, столкнувшегося с легковушкой бывшего динамовца, обвинил самого Ващука в том, что он подрезал фуру и резко затормозил, чем создал аварийную обстановку

"Я не на большой скорости ехал, он не справлялся с управлением и "подрезал"", — сказал водитель в комментарии Магнолии-ТВ.

Также напомним, что авария произошла в Святошинском районе столицы, в 7 часов утра. Toyota Camry футболиста двигалась по Окружной дороге (Жулянский путепровод) в направлении улицы Трублаини. В попутном направлении двигался грузовой автомобиль Ford.

Экс-динамовец пытался совершить резкий маневр и обогнать грузовик справа, однако, по неустановленным причинам, маневр закончился столкновением двух автомобилей.

Больше всего пострадал автомобиль футболиста, задняя часть которого разбита вдребезги.

Ранее "Главред" сообщал, что бывшая супруга футболиста – Маргарита Сичкарь – рассказала: что Ващук попал в реанимацию, но его состояние средней тяжести: сломаны ребра и ушиб легкого. Руки, ноги и голова целы.

Фото: youtube.com