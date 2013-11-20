В Виннице "черный археолог" угрожал взорвать улицу: опубликованы фото и видео

В Виннице разыгрался целый триллер, когда местный житель, у которого дома был целый арсенал оружия и взрывчатки, забаррикадировался, а потом пригрозил взорвать целую улицу на окраине города.

Владельца дома подозревали в воровстве оружия. Но мужчина забаррикадировался и угрожал взорвать весь арсенал в случае штурма, сообщает ТСН.

К его дому был направлен весь состав винницких спецслужб. После переговоров, которые продолжались всю ночь, владелец дома сдался добровольно.

Уже известно, что в доме обнаружили винтовки, пистолеты и гранаты. По информации правоохранителей, подозреваемый был так называемым "черным археологом".

"И здесь дорога перекрыта. Чтобы получить пенсию, нельзя выйти, потому что здесь полно милиции", - пожаловался сосед "оружейника" Степан Романович.

"На данный момент нашли несколько корпусов гранат, патроны, несколько образцов оружия. После исследования будет принято решение о пригодности его для проведения выстрелов или взрывов. - Оно могло принести какую-то опасность? - Естественно, даже при том, в каком состоянии оно сейчас находится", - отметил милиционер Александр Шрамко.

Вместе с тем жители улицы и не подозревали, чем зарабатывал их 43-летний сосед.

"С детства [его] знаю. Был нормальный, а сейчас наверное ненормальный, если так делает", - заметил сосед.

Как сообщает пресс-служба винницкой милиции, следствие открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Кроме того, задержанному придется нести уголовную ответственность за незаконное хранение оружия и боеприпасов в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: mvs.gov.ua, видео: tsn.ua