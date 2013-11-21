Подробности стрельбы в Луганске: убит журналист

В милиции установили личности убитых на автомойке в Луганске. Ими оказались 46-летний администратор и 36-летний мойщик. Как оказалось, мойщиком работал бывший журналист местной газеты – Сергей Старокожко, сообщает Сегодня.

По словам руководителя пресс-службы УМВД в Луганской области Татьяны Погукай, "версий происшествия рассматривается несколько, среди них - ограбление".

Напомним, в комнате, где были обнаружены убитые, был вскрыт сейф и пропал видеорегистратор. По словам хозяина автомойки, денег в сейфе не было – так как вся дневная выручка изымается вечером.

"Видеорегистратор могли украсть из-за того, что он производит видеосъемку. Но все это пока предположения. Следственная-оперативная группа еще работает на месте происшествия", – подчеркнули в милиции.

Убийство бывшего журналиста вряд ли связанно с его предыдущей деятельностью. Об этом рассказала вдова убитого 36-летнего Сергея Старокожко.

"Сергей не высказывал никаких опасений, он не говорил, что ему кто-то мог угрожать, – рассказала Дарья Старокожко. – В последнее время у мужа было ужасное настроение, бывало, мы даже ругались. Нам не хватало денег, именно поэтому он пошел работать на эту чертову автомойку! Квартира была съемная, за нее надо было платить много денег. Но, чтобы ему кто-то угрожал – он не говорил".

Как ранее писал "Главред", 20 ноября на автомойке в Луганске обнаружили два трупа. В результате огнестрельных ранений в голову погибли два человека – администратор и автомойщик.

Сигнал об убийстве в милицию поступил в 8.10 утра, когда сотрудники автомойки утром пришли на работу и обнаружили тела.

Фото из семейного архива