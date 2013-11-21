В Сумах Mercedes сбил девочку на переходе: опубликованы фото

В Сумах на пешеходном переходе возле библиотеки автофурго Mercedes Vito сбил 14-летнюю девочку.

В результате столкновения девочку отбросило на несколько метров, сообщает Автополигон.

По данным медиков, девочка госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, девочка 14 лет самостоятельно переходила пешеходный переход, а за рулем фургона находилась женщина.

На месте аварии работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии.

Как ранее писал "Главред", 20 ноября на Закарпатье в результате столкновения рейсового автобуса с грузовым микроавтобусом травмированы три человека: 33-летняя женщина-водитель, пассажир Mercedes и 35-летняя пассажирка "Икаруса". Женщину-водителя, которая управляла автомобилем, пришлось вырезать из салона специнструментами.