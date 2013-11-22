Задержан второй подозреваемый в двойном убийстве в Луганске

В ночь на пятницу, 22 ноября, был задержан второй подозреваемый в двойном убийстве на автомойке "Андервуд" в Луганске.

О этом со ссылкой на Луганское горуправление милиции сообщает УНИАН.

Сегодня состоялось прощание с известным в Луганске журналистом Сергей Старокожко, который подрабатывал на автомойке и погиб в результате данного нападения. Его похоронят завтра на родине мамы в пгт Котельва Полтавской области. При прощании крышка гроба была закрыта, поскольку сильно изуродована голова журналиста.

Ранее "Главред" сообщал, что утром 20 ноября в Луганске на автомойке "Андервуд" по ул. Градусова найдены убитыми два работника автомойки – 46-летний сторож-администратор и 36-летний мойщик. Их убили ударами трубы по голове.

Одним из убитых оказался бывший местный журналист Сергей Старокожко, который недавно был уволен с должности редактора газеты "Свободный репортер" и был вынужден подрабатывать на автомойке.

В совершении двойного убийства разоблачили ранее судимых жителей Луганска 26-ти и 28 лет. Один из них был задержан 20 ноября.

Данный факт был внесен в ЕРДР с квалификацией по с 115 У Украины (умышленное убийство) – наказывается лишение свободы на срок от 10 до 15-ти лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.