Олимпийский чемпион Усик с женой и детьми попал в аварию

В Симферополе Александр Усик попал в аварию на перекрестке.
В Симферополе поздно вечером 22 ноября Олимпийский чемпион Александр Усик попал в аварию.
Об этом сообщает Крым24.
В машине боксера, кроме самого спортсмена, находилась его семья – жена и дети.
Авария произошла около 23.00 на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса.
В результате происшествия, к счастью, незначительные ушибы получила только виновница аварии – 25-летняя девушка, которая не уступила дорогу машине Усика.
Напомним, как сообщал "Главред", недавно произошла авария с другим известным спортсменом - Владислав Ващук оказался в реанимации после столкновения с грузовиком в Киеве.