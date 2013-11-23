Олимпийский чемпион Усик с женой и детьми попал в аварию

В Симферополе поздно вечером 22 ноября Олимпийский чемпион Александр Усик попал в аварию.

Об этом сообщает Крым24.

В машине боксера, кроме самого спортсмена, находилась его семья – жена и дети.

Авария произошла около 23.00 на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса.

В результате происшествия, к счастью, незначительные ушибы получила только виновница аварии – 25-летняя девушка, которая не уступила дорогу машине Усика.

Напомним, как сообщал "Главред", недавно произошла авария с другим известным спортсменом - Владислав Ващук оказался в реанимации после столкновения с грузовиком в Киеве.