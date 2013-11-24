ДТП на Закарпатье: проезд протаранил "Жигули", погибли две девушки

В ночь на субботу, 23 ноября в Закарпатской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД на Львовской железной дороге.

Авария случилась около 2:00 в селе Збридь Великоберезнянского, где столкнулись автомобиль и пассажирский поезд.

По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2106 пытался проскочить железнодорожный переезд, но был сбит поездом № 601 "Солотвино - Львов".

В результате ДТП две 16-летние девушки из "Жигулей" получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия. Водитель и еще одна 15- летняя девочка с многочисленными травмами были доставлены в районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что в сентябре на Прикарпатье пассажирский поезд протаранил машину, погиб водитель Skoda-Fabia, оказавшийся гражданином Турции.

Фото: mvs.gov.ua