На Луганщине газовая плита убила двух человек

В воскресенье, 24 ноября, в Брянке Луганской области из-за отравления бытовым газом погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Трагедия произошла в Брянке, на территории микрорайона Тополь-2, д. 26, где в квартире на 5-м этаже 9-этажного жилого дома, в результате отравления бытовым газом, погибли два человека. Предварительная причина отравления - нарушение правил эксплуатации газовой плиты.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре в Ивано-Франковске семь студентов колледжа Нацмедуниверситета были госпитализированы в результате отравления газом.