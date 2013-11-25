Серьезное ДТП под Киевом: легковушка протаранила автобус с детьми, опубликовано видео

Сегодня, 25 ноября, под Киевом в Броварском районе на аварийно-опасном участке дороги на Зазимье автомобиль Ford на скорости влетел в микроавтобус Mercedes в котором ехали пять школьников.

Водитель легковушки пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус. От сильного столкновения у Ford вырвало двигатель и отбросило на несколько метров. Капоты обоих автомобилей были практически уничтожены, передает Магнолия-ТВ.

В результате аварии, пострадали пять человек. Водитель микроавтобуса травмировал спину. Пострадала и школьная учительница, которая сопровождала школьников на мероприятие в столицу. Двое детей получили травмы носа и головы, а водитель Ford попал в больницу с серьезными ранениями.

Напомним, 23 ноября в Закарпатской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

По предварительным данным при столкновении втомобиля и пассажирского поезда две 16-летние девушки из "Жигулей" получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия. Водитель и еще одна 15- летняя девочка с многочисленными травмами были доставлены в районную больницу.

фото;видео: Магнолия-ТВ