На Черниговщине угорели насмерть два человека

В понедельник, 25 ноября в селе Синявка Черниговской области двое пенсионеров погибли от отравления угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба областной ГосЧС.

В Менском районе к спасателям поступило сообщение, что в одном из жилых домов в селе Синявка местные жители обнаружили тела 77-летнего хозяина и его 71-летней сожительницы.

Вероятной причиной гибели людей стало отравление угарным газом, который заполнил жилище вследствие нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее "Главред" сообщал, что 24 ноября в Брянке Луганской области из-за отравления бытовым газом погибли два человека. Смерть наступила вследствие нарушения правил эксплуатации газовой плиты.

Фото: cn.mns.gov.ua