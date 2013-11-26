На Черниговщине угорели насмерть два человека

Погибли двое пожилых пенсионеров.
В понедельник, 25 ноября в селе Синявка Черниговской области двое пенсионеров погибли от отравления угарным газом.
Об этом сообщает пресс-служба областной ГосЧС.
В Менском районе к спасателям поступило сообщение, что в одном из жилых домов в селе Синявка местные жители обнаружили тела 77-летнего хозяина и его 71-летней сожительницы.
Вероятной причиной гибели людей стало отравление угарным газом, который заполнил жилище вследствие нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления.
Ранее "Главред" сообщал, что 24 ноября в Брянке Луганской области из-за отравления бытовым газом погибли два человека. Смерть наступила вследствие нарушения правил эксплуатации газовой плиты.
Фото: cn.mns.gov.ua