ДТП в Феодосии: сбушнику грозит 10 лет тюрьмы за гибель медиков

Досудебное расследование обстоятельств резонансного ДТП в Феодосии завершено. Прокуратура Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере обвинительный акт в отношении водителя Volkswagen Passat передала в Феодосийский горсуд.

Об этом со ссылкой на прокуратуру Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере сообщает УНН.

Указанному лицу инкриминируется совершение уголовного преступления по ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, если оно повлекло гибель нескольких лиц).

Максимальное наказание, предусмотренное действующим законодательством - лишение свободы от 5 до 10 с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что авария произошла 9 марта в Феодосии на перекрестке ул. Симферопольское шоссе и ул. Чкалова, где Volkswagen Passat протаранил карету "скорой" помощи. Погибли два медика – на месте происшествия скончалась 26-летняя фельдшер, врач "скорой" умер в больнице.

За рулем Volkswagen был сотрудник СБУ Михаил Анисимов. В СБУ пообещали, что "виновные понесут наказание", однако адвокат водителя скорой помощи выразил сомнение в объективности следствия.