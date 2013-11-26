На Луганщине мать-героиня, убившая двоих детей, отсидит 15 лет тюрьмы

Во вторник, 26 ноября, Луганский апелляционный суд оставил в силе приговор, по которому мать-убийца Светлана Оклей получила 15 лет тюрьмы за убийство двух приемных детей.

Апелляции матери-героини из Краснодона Светланы Оклей, ее мужа и адвоката судом отклонены были, сообщает "Неделя".

Решением Краснодонского райгорсуда Светлана Оклей была приговорена к 15 годам лишения свободы за убийство двух приемных дочерей.

Ее муж Александр за соучастие в убийствах детей был приговорен к 4 годам тюрьмы, а старшая дочь Юлия, помогавшая скрыть следы преступления, к 4,5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Напомним, что в семье Оклей было 11 детей: восемь собственных и трое приемных. В феврале 2010 года приемную девочку 2007 года "мать" забила до смерти, тело которой сжигали 4 часа, пока оно не превратилось в пепел.

В ноябре 2011 года мать убила вторую приемную дочь. Ребенок умер от побоев, не приходя в сознание. Тело также вывезли на дачу и закопали в 300 метрах от домостроения. Скрывать следы преступления Светлане Оклей помогали муж и старшая дочь.

Фото: nedelya.net.ua