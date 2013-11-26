В ДТП на Хмельнитчине погибла женщина, еще пятеро травмированы: опубликованы фото

В Хмельницкой области на автодороге Житомир-Хмельницкий микроавтобус Volkswagen, в салоне которого находились пассажиры, попал в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, в результате ДТП одна женщина погибла, еще 5 пассажиров микроавтобуса получили травмы. Пострадавших отправили в Хмельницкую областную больницу для обследования.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель, который не справился с управлением.

Напомним, 25 ноября, под Киевом в Броварском районе на повороте дороги на Зазимье автомобиль Ford на скорости влетел в микроавтобус Mercedes с учениками.

В результате аварии, пострадали пять человек. Водитель микроавтобуса травмировал спину. Пострадала также школьная учительница, которая сопровождала школьников на мероприятие в столицу. Двое детей получили травмы носа и головы, а водитель Ford попал в больницу с серьезными ранениями.