В Крыму бандитам-"башмакам" дали по 15 лет тюрьмы

Во вторник, 26 ноября, Апелляционный суд Крыма оставил в силе приговор Центрального райсуда Симферополя суда в отношении семи членов банды "Башмаки".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономии.

Суд приговорил бандитов к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Прокуратура полностью доказала вина бандитов в совершении на территории Крыма в 1993-1999 годах ряда особо тяжких преступлений, в том числе восьми умышленных убийств и четырех покушений на жизнь людей.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2011-го Апелляционный суд Одесской области вынес приговор в отношении 22-х членов банды "Башмаки", которая отстреляла тысячу невинных людей и орудовала на территории Крыма и других регионов Украины с середины 1990-х до 2006 года. Двое подсудимых получили пожизненное заключение, шестерым назначены 13-15-летние сроки лишения свободы, 14 членов банды получили меньшие тюремные сроки.