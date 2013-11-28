Под Ровно разбилась баскетбольная команда "Луческ": опубликованы фото и видео

27 ноября вечером под Ровно разбился автобус с баскетбольной командой Высшей Лиги "Луческ-Университет". Микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с фурой, которая собиралась выполнить поворот.

В результате ДТП водитель погиб на месте. В салоне находилось девять пассажиров, которых забрали машины скорой помощи. Два игрока и тренер команды находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем твиттере Станислав Овдеенко, сообщает Ровно Вечерний.

Спасателям пришлось с помощью спецтехники доставать пострадавших из салона, передают Подробности .

По информации агентства, из Луцка баскетбольная команда ехала на соревнование в Ровно. И, судя по всему, опаздывала - игра должна была начаться в 18:30.

ГАИ пока не называет причину аварии. Но уже заявили - гололед здесь ни при чем. А вот водитель фуры утверждает - этот участок трассы вообще не освещен.

Напомним, в сентябре в Венгрии автобус с женской баскетбольной командой попал в катастрофу. В результате аварии погиб менеджер клуба Петер Таподи, а также наставник команды Фази Акос.

фото: Ровно Вечерний;видео: Подробности