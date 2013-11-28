В Черкассах 8 человек отравились курами гриль и салатами из супермаркета

В Черкассах с 22-го по 25 ноября в инфекционную больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" попали 8 жителей города, употреблявших в пищу готовые кулинарные блюда.

Как оказалось, пострадавшие ели салаты с майонезом, жареную рыбу и куры гриль, приобретенные местном супермаркете.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, состояние госпитализированных - средней степени тяжести.

В очаге заболевания специалисты горСЭС проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что 11-17 ноября в крымской Ялте 40 человек были госпитализированы в результате пищевого отравления. Возможным источником заболевания могли стать некачественные продукты питания. В связи с этим в городе были локализованы стихийные торговые точки, где могла быть приобретена продукция.