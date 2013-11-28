ДТП на Буковине: 18-летний лихач сбил трех школьниц

На Буковине в селе Большая Буда 18-летний парень на "Жигули" сбил группу школьниц.

Как сообщили в областном управлении МВД, молодой человек потерял управление автомобилем и вылетел за пределы проезжей части. Машина врезалась в забор частного дома и перевернулось на крышу.

Также автомобиль сбил трех 12-летних девочек. В результате повреждений одна из школьниц скончалась в машине скорой помощи. Двух других (2001 и 2002 года рождения) с телесными повреждениями госпитализировано в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы.

За аварию, которая привела к гибели ребенка, водителю "Жигули" грозит до 8 лет лишения свободы, сообщили в МВД.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 286, часть 2 УК.

Напомним, 27 ноября, вечером, под Ровно разбился автобус с баскетбольной командой Высшей Лиги "Луческ-Университет". Микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с фурой, которая собиралась выполнить поворот.

В результате ДТП водитель погиб на месте. В салоне находилось девять пассажиров, которых забрали машины скорой помощи. Два игрока и тренер команды находятся в тяжелом состоянии.

фото: mvs.gov.ua