В Харькове убили инкассатора и угнали машину с деньгами: опубликованы фото

В Харькове сегодня, 28 ноября, произошло вооруженное нападение на инкассаторов.

В результате налета один инкассатор был убит, а нападавшие сумели завладеть машиной с деньгами, передает "Медиапорт".

Ограбление произошло около шести часов вечера в спальном районе Салтовка, на улице командарма Корко, недалеко от популярного среди местных жителей супермаркета.

В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками милиции, улица перекрыта ГАИшниками.

По предварительным данным, злоумышленники завладели инкассаторской машиной Hyundai Tucson серебристого цвета с номерами 2117-18 и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщил начальник областной милиции, в машине было трое инкасссаторов.

Один из них был убит на месте, второй выжил, но где он находится - тайна следствия, а третьего похитили преступники, уходя с места преступления на инкассаторской машине.

Напомним, что этот налет стал уже третьим нападением на инкассаторов в текущем году.

15 июля на пустынном участке дороги между Апостолово и Кривым Рогом была найдена инкассаторская машина с двумя трупами: водителя и одного из инкассаторов. Позже выяснилось, что на своих товарищей напал второй инкассатор, который унес сумку с 500 тысячами гривен. Уже на следующий день он был задержан в Запорожье.

12 июля в Николаеве произошла кровавая перестрелка: в результате нападения на инкассаторов один из них был убит, но ответными выстрелами охранники застрелили налетчиков. Позже была найдена еще одна жертва нападения.