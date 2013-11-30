ДТП на Черниговщине: микроавтобус врезался в фуру, четверо погибших

В пятницу, 29 ноября, вечером в Черниговской области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу 4 человека, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась около в 20:10 на 109-м километре автодороги Копти - Глухов - Бачевск в Борзнянском районе, когда столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовик МАЗ.

В результате ДТП погибли четыре человека, среди них - один ребенок.

На место аварии прибыли спасатели из Борзны и Нежина, которые только с помощью специального инструмента смогли изъять тела погибших из искореженного микроавтобуса.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 ноября на Чернигщине области произошло ДТП, где погибли два человека.

Авария случилась на 95-м километре автодороги Киев-Вышгород-Десна между с. Рудня и с. Моровск (Козелецкий район), когда джип SsangYong Rexton врезался в гужевую повозку, двигавшуюся в попутном направлении.

Фото: cn.mns.gov.ua