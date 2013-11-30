ДТП на Черниговщине: микроавтобус врезался в фуру, четверо погибших

В числе погибших оказался ребенок
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Авария случилась около в 20:10 на 109-м километре автодороги Копти - Глухов - Бачевск в Борзнянском районе, когда столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовик МАЗ.
В результате ДТП погибли четыре человека, среди них - один ребенок.
На место аварии прибыли спасатели из Борзны и Нежина, которые только с помощью специального инструмента смогли изъять тела погибших из искореженного микроавтобуса.
Ранее "Главред" сообщал, что 12 ноября на Чернигщине области произошло ДТП, где погибли два человека.
Авария случилась на 95-м километре автодороги Киев-Вышгород-Десна между с. Рудня и с. Моровск (Козелецкий район), когда джип SsangYong Rexton врезался в гужевую повозку, двигавшуюся в попутном направлении.
Фото: cn.mns.gov.ua