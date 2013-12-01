ДТП на Львовщине: легковушка протаранила микроавтобус, один погибший и шесть пострадавших

В субботу, 30 ноября, утром на Львовщине произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, а еще шестеро оказались на больничной койке.

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Львовской области.

Авария случилась около 8.00 на автодороге Львов - Рава-Русская, на которой неподалеку от пгт Куликов Жолковского района столкнулись микроавтобус Volksvagen Transporter и автомобиль Renault Sandero.

По предварительным данным, сидевшая за рулем Renault женщина, двигаясь в сторону Львова, выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen.

От полученных травм 48-летняя водитель из Сокаля скончалась в больнице, а ее 46-летний пассажир пострадал. У мужчины - тупая травма живота и грудной клетки , перелом плеча.

Кроме того, травмы получили водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее "Главред" сообщал о позавчерашнем ДТП на Черниговщине, где погибли четыре человека, в том числе и ребенок.

Фото: dailviv.gov.ua