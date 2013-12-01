Опубликовано видео расстрела инкассаторов в Харькове

В Сети появилось сделанное автомобильным регистратором видео вооруженного нападения на инкассаторов в Харькове.

На записи виден мужчина, который прицельно стреляет из автомата и в это же время переходит дорогу, сообщает "Городской дозор".

был найден второй убитый инкассатор, также стало известно, что украденные деньги принадлежали ломбардам.

Напомним, что при налете погибли два инкассатора – один был убит сразу на месте, второй – похищен и его тело нашли в салоне инкассаторской машины, которую бросили в лесопосадке на окружной дороге. Третий инкассатор выжил.

Также напомним, что инкассаторы объезжали ломбарды, расположенные на улице Командарма Корка, и собирались отвезти их деньги в банк. При этом пока неизвестно, какую именно сумму похитили налетчики.

dozor.kharkov.ua