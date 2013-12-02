На Донбассе пьяный лихач на Rover устроил тройное смертельное ДТП: опубликованы фото и видео

На Донбассе, 1 декабря, ночью водитель автомобиля Land Rover, двигаясь со стороны Донецка в Макеевку, напротив остановки общественного транспорта, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lanos, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Lanos - 21-летний инспектор патрульной службы линейного отдела на станции Донецк и его 80-летняя бабушка погибли на месте происшествия, пишет pauluskp.com.

Виновник ДТП 28-летний водитель Land Rover практически не пострадал. Он пытался скрыться с места преступления, но джип смог проехать только 500 метров, после чего остановился.

Как сообщает издание, Lanos выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач. Джип же продолжил движение и врезался еще и в "ГАЗ-3110", который также двигался в попутном направлении.

По предварительным сведениям, в тот день виновник аварии, употребив спиртные напитки, взял ключи друга и воспользовался без разрешения его автомобилем, - заявили в городском управлении внутренних дел Донецка.

Напомним, 30 ноября, утром на Львовщине произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, а еще шестеро оказались в больнице.

фото; видео: pauluskp