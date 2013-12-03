Ураганный ветер оставил без электричества почти 80 населенных пунктов

В ночь на вторник, 3 декабря, непогода оставила без электричества 77 населенных пунктов сразу в 8-ми областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В результате порывов ветра, а также из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, были обесточены населенные пункты в восьми областях, а именно: в Киевской - 35, Винницкой - 16, Житомирской - 6, Черниговской - 5, Днепропетровской - 4, Кировоградской - 4, Черкасская - 4 и Сумской - 3 населенных пунктах.

На ликвидацию порывов и восстановление энергоснабжения населенных пунктов брошены бригады облэнерго.

Ранее "Главред" сообщал, что на прошлой неделе непогода оставила без электричества 638 населенных пунктов сразу в десяти областях. Ликвидация последствий удара стихии заняла несколько дней.