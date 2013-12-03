Под Радой неизвестные обстреляли автомобиль регионалки: опубликовано фото

Возле здания Верховной Рады неизвестные обстреляли автомобиль регионалки Елены Бондаренко.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Олег Царев.

"В дневное время, возле Верховной Рады "мирные протестующие" обстреляли из пневматического оружия машину моего коллеги Елены Бондаренко", – написал он.

Подробностей о произошедшем пока нет.

Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада не поддержала постановление об отставке Кабмина Николая Азарова. За него проголосовало 186 депутатов из 338 присутствующих в сессионном зале.



Азаров также извинился за действия правоохранительных органов на Майдане Независимости и пообещал провести кадровые изменения в Кабмине.

фото: Facebook