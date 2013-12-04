На Запорожье в шторм погибли два рыбака

Их деревянная лодка перевернулась, а рыбаки - утонули.
В понедельник, 2 декабря, в Запорожской области произошла трагедия – погибли два рыбака, которые вышли на лодке на Каховское водохранилище.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Их тела были обнаружены только во вторник, 3 декабря, в 8 часов утра возле Каменки Днепровской на Каховском водохранилище.
Как сообщается, мужчины 2 декабря во время сложных погодных условий (порывы ветра, высота волны 1,5 м) на деревянной лодке вышли на водохранилище.
Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник непогода разыгралась сразу в 8-ми областях Украины, оставив без электричества 77 населенных пунктов. Она сопровождалась ссыльными порывами ветра.
Фото: khersonline.net