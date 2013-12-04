В Днепропетровской области застрелили депутата

В городе Орджоникидзе, Днепропетровской области, выстрелом в голову был застрелен депутат горсовета от партии "Фронт змин".
В городе Орджоникидзе, Днепропетровской области, выстрелом из пистолета в голову был убит депутат горсовета, директор одного из местных предприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".
По предварительным данным, убитый был депутатом горсовета от партии "Фронт змин".
"На место происшествия выехали руководители правоохранительных органов области, работают оперативные и следственные группы", - отметили в прокуратуре.
По данному факту начато уголовное производство по статье "убийство".