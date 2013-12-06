Недалеко от Евромайдана в луже крови нашли тело мужчины

В Киеве неподалеку от Евромайдана, где украинцы отстаивают свои права, на крыше торгового центра "Глобус" нашли тело пожилого мужчины.

О том, что человек себя плохо чувствует, митинговавших на Майдане Независимости сообщили неизвестные. Ему на помощь бросились жители лагеря, которые вызвали на место происшествия скорую помощь, пишет ТСН.

Однако спасти мужчину не удалось. Медики лишь констатировали его смерть.

По словам очевидцев, на месте, где лежало тело, есть следы крови, у мужчины вероятно была черепно-мозговая травма. Также люди, которые находились рядом с погибшим, утверждают, что неподалеку от тела стоял автомобиль, который тронулся с места, как только к мужчине подбежали митингующие.

Позже в пресс-службе МВД сообщили, что в милицию поступило сообщение о том, что в районе смотровой площадки возле гостиницы "Украина" на лестнице было обнаружено тело мужчины. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть потерпевшего, без видимых признаков насильственной смерти.

Примерный возраст умершего - 50-55 лет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее оппозиция опасалась, что власть подкинет на Евромайдан труп, а потом всех разгонит.

Ранее также сообщалось, что охрана Майдана задержала двух "титушек" 16 и 17 лет у которых были изъято оружие.

видео: ТСН; фото: liga.net