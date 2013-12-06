На Сумщине при столкновении легковушек погибли пять человек

На Сумщине 5 декабря поздним вечером на автодороге Сумы - Полтава в 3-х км от города Тростянец столкнулись Toyota Celica и ВАЗ.

Вследствие лобового столкновения легковых автомобилей на месте погибли 4 человека и ребенок умер в больнице, сообщает Dancor

По данным МВД в Сумской области, 48-летний тростянчанин на Toyota Celica, двигаясь в направлении Сум, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 51-летнего сумчанина.

В результате столкновения водители двух машин, а также пассажиры – женщины – погибли на месте. Пассажирка ВАЗа, ученица 3-го класса одной из сумских школ - в тяжелом состоянии была госпитализирована в Тростянецкую центральную районную больницу, где умерла.

Напомним, 1 декабря, на Донбассе произошло крупное ДТП. Водитель автомобиля Land Rover, двигаясь со стороны Донецка в Макеевку, напротив остановки общественного транспорта, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lanos, который двигался в попутном направлении.



В результате ДТП пассажиры автомобиля Lanos - 21-летний инспектор патрульной службы линейного отдела на станции Донецк и его 80-летняя бабушка погибли на месте аварии.

По факту открыто уголовное производство