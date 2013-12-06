В Москве украинец ранил двоих полицейских

В Москве двое полицейских были ранены украинцем, которого они пытались утихомирить.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Москвы, передает "Интерфакс-Украина".

Как выяснилось, 5 декабря, около 17:20 в полицию поступил звонок о подозрительных людях, которые ходят по квартирам и "прозванивают" их.

Учитывая, что подобные действия часто используются при совершении квартирных краж, сотрудники полиции выехали по указанному адресу и около одного из подъездов обнаружили автомобиль с иностранными номерами.

Сидевший в салоне водитель при виде полиции попытался скрыться. Полицейские заблокировали движение машины, но мужчина, не выходя из салона, начал вести себя агрессивно, отказывался предъявить документы и нецензурно выражался в адрес полицейских.

Начав движение, он наехал колесом машины на ногу сержанту полиции.

Другой полицейский, пытаясь помешать правонарушителю, схватился за приоткрытое стекло двери, которое разбилось, порезав ему руки.

Тем не менее, полицейский сумел выдернуть ключ из замка зажигания автомобиля. В ответ водитель затеял потасовку с сотрудником полиции, хватался за кобуру с пистолетом и ремень автомата Калашникова.

Вдвоем сержанты полиции смогли обезвредить мужчину и заковали его в наручники.

В отделении выяснилось, что дебошир – 32-летний гражданин Украины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обоим полицейским пришлось обращаться за помощью к врачам с травмами стопы и руки.