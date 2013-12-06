Стали известны новые подробности смерти на Майдане - мужчину убил туберкулез

Стали известны новые подробности гибели мужчины на Майдане Независимости. По словам очевидца, человека выбросили из машины, передает "Сегоня".

Как рассказал свидетель, за 200 метров от гостиницы "Украина" остановился автомобиль "Renault", из которого и выбросили тело.

В тот момент мужчина, по словам очевидца, был еще жив, но буквально захлебывался кровью.

По мнению очевидца, пожилой человек не имел никакого отношения к митингу, на нем не было никакой символики, одет он был в оранжевую куртку или жилетку.

В настоящий момент на Майдане Независимости оперативники МВД закончили работу на месте происшествия. Тело было отправлено на судмедэкспертизу.

По состоянию на 11:50 стали известны и результаты вскрытия. Медики выяснили, что у мужчины был туберкулез, который и стал причиной смерти.

"Закончилась судмедэкспертиза. По выводам врачей, это был туберкулез легких, который вызвал внутреннее кровотечение", - сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, утром 6 декабря на крыше торгового центра "Глобус" у гостиницы "Украина", в луже крови нашли мужчину, который умер еще до прибытия бригады медиков.