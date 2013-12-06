В Харькове задержали двоих мужчин, которые облили зеленкой Власенко

В Харькове задержаны двое мужчин, которые облили зеленкой Сергея Власенко – защитника Юлии Тимошенко.

Об этом сообщил замначальника МВД по Харьковской области Николай Голуб, передает УНИАН.

По его словам, нападающих задержали работники спецподразделения "Грифон" в помещении суда. В настоящий момент задержанные находятся в служебном помещении.

Также Голуб отметил, что оперативники провели осмотр места нападения. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и личности задержанных.

По его словам, будут проверены обстоятельства, каким образом нападающие пронесли на территорию суда вещество, которым облили Власенко. Как выяснилось, нападающие попали в здание суда, предъявив документы, однако милиционер не стал говорить – какие именно.

Также он Голуб подчеркнул, что в ближайшее время материалы расследования будут направлены в Краснозаводской районный суд Харькова.

Он также сказал: "Мы имеем место с оперативным реагированием сотрудников "Грифона" на то противоправное действие, которое имело место перед началом судебного заседания".

В то же время, журналисты, ставшие свидетелями нападения, утверждают, что мужчин задержали охранники защитника, а работники "Грифона" не подходили к месту нападения несколько минут и не реагировали на призывы задержать нападающих.

Голуб также отметил, что по фактам предыдущих нападений на защитника Тимошенко в Харькове виновные были привлечены к административной ответственности.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 6 декабря, перед началом заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ, защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко облили зеленкой.

Инцидент произошел на лестнице в помещении Апелляционного суда Харьковской области, в котором должно было рассматривать дело. Власенко до этого уже дважды обливали зеленкой в Харькове.