В Киеве выкрали сына экс-нардепа и избили сына посла Казахстана

Нардеп-регионал Александр Ефремов рассказал, что в четверг, 5 декабря, в Киеве похитили сына бывшего нардепа, при этом также был избит сын посла Казахстана.

Об этом лидер фракции Партии регионов рассказал в эфире программы "Шустер Live", сообщает ТСН.

"Вчера (5 декабря, - Ред.) украли в Киеве сына нашего коллеги, бывшего народного депутата Верховной Рады. Шел парень вместе с сыном посла Казахстана по улице города Киева. Сына посла Казахстана избили. Этого бросили в машину, увезли в неизвестном направлении", - рассказал Ефремов.

Он отметил, что на данный момент место нахождения сына бывшего нардепа неизвестно.

Ранее "Главред" сообщал, что после начала акции Евромайдан милиционеры арестовали сына нардепа Татьяны Слюз ("Батькивщина") за участие в массовых акциях сторонников евроинтеграции. Позже парень был выпущен.

Фото: planet.comuf.com