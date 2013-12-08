ДТП на Полтавщине: джип протаранил маршрутку, двое погибших

В субботу, 7 декабря, вечером в Полтавской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась около 19:00 возле с. Лобачи Решетиловского района на 294 км автодороги Киев-Харьков, где столкнулись внедрожник Volkswagen Toureg и маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате ДТП 2 человека погибли и еще 8 пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в Решетиловскую центральную районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что ровно месяц назад - 7 ноября на Полтавщине на 348 километре автодороги Киев-Харьков в районе с. Макуховка, произошло крупное ДТП, в результате которого тоже погибли два человека.

ВАЗ 2106 выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "Газель". Погибли 22-летний водитель легковушки и его 19-летний пассажир.