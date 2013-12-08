На Харьковщине в пожаре погибли мать и сын

В селе Иванчуковка Изюмского района Харьковской области в результате пожара в частном погибли два человека.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник 7 декабря, около 2.50.

На место пожара прибыло районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. Спасатели сразу приступили к гашению огня. Общая площадь пожара составляла около 65 кв.м.

Пожар был ликвидирован в 3.40. На месте происшествия были найдены тела двух погибших: хозяйки дома, 1958 года рождении, и ее сына, 1981 года рождения.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как ранее писал "Главред", 16 ноября, в Славянске Донецкой области произошло возгорание в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, жертвами которого стали два человека.

Фото: kharkiv.mns.gov.ua