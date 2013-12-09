В Запорожье неизвестные обстреляли автомобиль участника Евромайдана

Вчера, 8 декабря, в Запорожье, как и во многих городах страны, прошел митинг в поддержку киевского Евромайдана, в котором приняли участие около пяти тысяч горожан. Во время акции неизвестные обстреляли один из автомобилей, сопровождавший шествие.

"Сегодня в ходе шествия по проспекту Ленина пострадал автомобиль, который вместе с десятками других автомобилей участников акции протеста, сопровождал марш запорожцев", - сообщил агентству активист запорожской акции солидарности с Евромайданом Игорь Артюшенко, пишет Корреспондент.

"Неизвестные выстрелили из травматики в лобовое стекло автомобиля Lanos, когда тот вместе с другими автомобилями сопровождал шествие запорожцев. Пуля попала в лобовое стекло. Владелец автомобиля подал заявление в милицию", - отметил активист.

Он сообщил, что во время обстрела машины люди не пострадали.

Напомним, вечером 8 декабря под Администрацией Президента на Банковой активисты Евромайдана поймали парня, который бросил петарду в "беркутовцев".

Задержанный 17-летний киевлянин говорит, что неизвестные пообещали ему за это денежное вознаграждение в сумме 200 гривен