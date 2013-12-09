В МВД рассказали, что искали в офисе "Батькивщины"

В милиции причину обыска в здании штаб-квартиры "Батькивщины" объяснили проведением следственных действий, которые были санкционированы судом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Это процессуальное мероприятие осуществлено в рамках расследования уголовного производства, открытого по двум статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за мошенничество и злоупотребление служебным положением", - заявили в милиции.

Также в МВД отметили, что к ним обратилась группа граждан, которая заявила о мошенническом завладении должностными лицами одной из коммерческих структур принадлежащим заявителям – компьютерной техникой на сумму свыше 350 тысяч гривен.

Кроме того, в заявлении говорилось о злоупотреблениях служебным положением со стороны должностных лиц этой коммерческой структуры.

Указанные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а также зарегистрировано уголовное производство по статьям "мошенничество" и "злоупотребление властью или служебным положением".

В рамках досудебного расследования на основании решения суда сотрудниками милиции проведен обыск в помещении указанной коммерческой структуры по улице Туровской, 19-Б.

Во время обыска изъята компьютерная техника и документы предприятия, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в пресс-службе "Батькивщины" заявили о штурме офиса партии "Беркутом".