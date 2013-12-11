Под Харьковом автобус налетел на грузовик: опубликованы фото

Вечером 10 декабря неподалеку села Лялюки в Харьковском районе рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

По данным областного управления ГАИ, автобус "БАЗ" сообщением Харьков–Лозовая под управлением 39-летнего водителя вылетелл на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Reno, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя, а из 14 пассажиров, находившихся в БАЗе медики сразу же госпитализировали двух женщин – 24 и 27 лет. Позже, ночью в больницу обратилось еще три пассажира.

Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии и определяют, кто виновен в аварии.

Как ранее писал "Главред", вечером 7 декабря в Полтавской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Авария случилась около 19:00 возле с. Лобачи Решетиловского района на 294 км автодороги Киев-Харьков, где столкнулись внедрожник Volkswagen Toureg и маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате ДТП 2 человека погибли и еще 8 пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в Решетиловскую центральную районную больницу.

Фото: gai.kharkov.ua