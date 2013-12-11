В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал и два аэропорта

В среду, 11 декабря, от неизвестных поступило сообщение о минировании ряда важных транспортных узлов Киева.

В частности, речь идет о центральном железнодорожном вокзале Киева, аэропортах "Жуляны" и "Борисполь", сообщает ТСН.

Информацию о минировании официально подтвердили на железнодорожном вокзале столицы.

При этом в аэропорту "Борисполь" также проходит эвакуация пассажиров из двух терминалов B, D на привокзальную площадь. Сейчас специалисты ищут возможную взрывчатку. В пресс-службе "Борисполя" добавили, что не могут сказать, как долго продлится проверка.

Ранее "Главред" сообщал, что в течение 9-10 декабря четырежды поступали сообщения о минировании центральных станций метро, расположенных в непосредственной близости к Майдану Независимости, после чего в центре Киева появлялись отряды "Беркута", внутренних войск и других силовиков.

Также напомним, что из Западной Украины на Киев должны двигаться около 30 тысяч активистов, чтобы поддержать Евромайдан.