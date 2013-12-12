В ДТП в России погибли два украинца

В четверг, 12 декабря, в Себежском районе Псковской области произошло ДТП, жертвами которого стали два украинца. Еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Об этом со ссылкой на представителя УМВД России по региону сообщает РИА Новости.

Авария произошла в 8:20 по Киеву на 52-м километре автодороги Опочка-Полоцк в Себежском районе, в результате чего погибли два человека.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем Scania. В аварии погибли водитель и одна из пассажирок микроавтобуса, еще два пассажира госпитализированы в районную больницу с травмами разной степени тяжести.

Ранее "Главред" сообщал, что ровно два месяца назад, 12 октября в Тверской области произошло ДТП, жертвами которого стали три украинца. Их автомобиль съехал в озеро и затонул.