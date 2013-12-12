На Харьковщине сожгли джип нардепа-свободовца, опубликованы фото

В новь на четверг, 12 декабря, в Чугуеве Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль нардепа от ВО "Свобода" Игоря Швайки.

Это произошло около 1:00, сообщает УНИАН.

По словам нардепа, свидетели из окон соседнего дома видели на месте происшествия двух мужчин, подъехавших на темном автомобиле.

Швайка отметил, что огнем уничтожен двигатель и салон его автомобиля Mitsubishi L200. На вопрос, кого подозревает в поджоге автомобиля, Швайка заявил: "Добкина и Януковича!".

Ранее "Главред" сообщал, что два месяца назад в Полтаве сожгли джип Infiniti FX, принадлежавший депутату местного горсовета Игорю Лебедику, являющемуся помощником нардепа-ударовца Сергея Каплина.

Фото: Facebook Игоря Швайки