После ДТП в России умер третий украинец

Число жертв ДТП в России, где погибли два украинца, уже возросло. Три человека стали жертвами аварии в Псковской области с участием граждан Украины и Беларуси.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает "Интерфакс-Украина".

"Еще один гражданин Украины, попавший утром в четверг в ДТП в Себежском районе, скончался в больнице", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее "Главред" сообщал, что авария произошла в 8:20 по Киеву на 52-м километре автодороги Опочка-Полоцк в Себежском районе.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем Scania. В аварии погибли водитель и одна из пассажирок микроавтобуса, еще два пассажира госпитализированы в районную больницу с травмами разной степени тяжести.

Всего в "Мерседесе" находились 13 граждан Украины. Водитель грузового автомобиля "Скания" - мужчина 1975 года рождения из Беларуси.