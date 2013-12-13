В Одессе от похоронной свечи загорелся исторический дом

В историческом центре Одессы возник пожар из-за зажженной на похоронах свечи.

По данным ГСЧС, спасатели получили сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в историческом центре Одессы. Горела квартира на втором этаже. На место происшествия были направлены 3 пожарно-спасательных отделения .

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 5 жителей дома. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1935 года рождения.

Как оказалось, женщина умерла накануне, а пожар вызвала свеча, оставленная после проведения ритуальных мероприятий.

По данным ведомства, пострадавшее здание имеет статус памятника архитектуры 1903 "Дом Машевского".

Как ранее писал "Главред", 7 декабря в селе Иванчуковка Изюмского района Харьковской области в результате пожара в частном погибли мать и сын.

Фото, видео MNSODE