В Одессе от отравления угарным газом погибли три человека

В четверг, 12 декабря, в Одессе произошла трагедия – в частном доме угорели насмерть три человека.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, вчера в 15:50 в Одессе по улице Кондинского, 2, в частном жилом доме были обнаружены тела 3 погибших.

Предварительная причина гибели смерти - отравление угарным газом. Пожарные подразделения не вызывались.

Ранее "Главред" сообщал, что 11декабря в историческом центре Одессы возник пожар из-за зажженной на похоронах свеч (видео) . Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 5 жителей дома. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1935 года рождения.